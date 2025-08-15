Compostaggio, per perizia cda Srr si muove: impianto destinato alla vendita

L'impianto, di proprietà di Ato Cl2 in liquidazione, è destinato a essere venduto. Attualmente, tutti i Comuni dell'ambito, a iniziare da Gela, conferiscono in altri siti, con costi notevolmente superiori

Gela. Se gli uffici regionali hanno dato riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dal sindaco Di Stefano, circa gli atti da formalizzare per il passaggio di gestione delle due vasche dismesse della discarica Timpazzo (destinate a transitare da Ato alla Srr4), qualcosa si muove anche nella procedura per delineare il valore di mercato del sistema di compostaggio di Brucazzi, fermo da tempo. Negli scorsi giorni, dopo quanto disposto mesi fa a conclusione di un tavolo tecnico presso il dipartimento regionale acqua e rifiuti, il cda Srr, presieduto dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, ha rilasciato un atto di indirizzo per valutare la dichiarazione di disponibilità di una società, intenzionata ad effettuare una perizia sul sistema di compostaggio. L'impianto, di proprietà di Ato Cl2 in liquidazione, è destinato a essere venduto, sulla base di una stima che va messa nero su bianco. Per questa ragione, è necessaria una perizia specifica, della quale Srr4 si sta facendo carico. Così come le vasche dismesse di Timpazzo, pure l'impianto di compostaggio pare imboccare la via che da Ato lo condurrà sotto l'egida di Srr, che in questo modo andrebbe a completare il cerchio del ciclo impiantistico, affidato alla controllata Impianti Srr. Ato, invece, dovrebbe avviarsi verso la chiusura definitiva della fase di liquidazione. Il commissario Lucisano ha cercato di mettere sul mercato il sistema di compostaggio, già mesi addietro, ma la procedura è andata deserta. Sulla piena efficienza del sistema di compostaggio e sulla sua attuale ubicazione, comunque, non mancano i dubbi di sostenibilità. Attualmente, tutti i Comuni dell'ambito, a iniziare da Gela, conferiscono in altri siti, con costi notevolmente superiori, come evidenziato dal sindaco Di Stefano in una recente nota indirizzata alla Srr.