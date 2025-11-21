Compostaggio, nota all'Ato per sospendere l'iter di gara: "Prima due diligence"

Una comunicazione ufficiale è stata inviata agli uffici Ato

Gela. La procedura per la vendita dell'impianto di compostaggio di Brucazzi va sospesa, in attesa di una precisa due diligence, che ne definisca l'esatto valore di mercato. L'iniziativa, con una nota ufficiale inviata agli uffici dell'Ato Cl2 in liquidazione, proprietario del sistema, l'hanno presa il presidente della Srr4 Gianfilippo Bancheri e il sindaco Terenziano Di Stefano, che hanno firmato la richiesta inoltrata. Oggi, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dopo una prima procedura di gara andata deserta. Proprio per la prima procedura, il valore di base era indicato in oltre quattro milioni e mezzo di euro. La nota ufficiale, per sospendere l'iter, è stata formalizzata seguendo l'esito dell'assemblea Srr di mercoledì. La società che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti intende rilevare l'impianto, così da mantenerlo pubblico. Il compostaggio non è a pieno regime da tempo e i Comuni dell'ambito conferiscono in altri siti, con costi maggiorati. Impianti Srr, la società controllata da Srr4, che se si concretizzasse l'acquisizione sarebbe chiamata a gestire il sistema, aveva già avanzato una proposta per acquisire l'impianto, compensando un credito da 850 mila euro. Ipotesi che i riferimenti di Ato, a partire dal commissario Giuseppe Lucisano, non pare ritengano praticabile. La nota ufficiale di Bancheri e Di Stefano potrebbe aprire una fase di valutazione economica. Il sindaco gelese è fermamente convinto che l'impianto di Brucazzi debba rimanere pubblico. Pare che nella seconda procedura di gara, che oggi si chiudeva con la scadenza del termine per le offerte, siano pervenute due proposte, da società private. Il compostaggio alla Srr andrebbe a completare il ciclo pubblico dell'impiantistica, che ha evidenti risvolti economici, consentendo alla stessa società, per il tramite di Impianti Srr, di portare avanti la piattaforma integrata di Timpazzo e appunto il sito di Brucazzi, in attesa che si sblocchi anche la procedura di passaggio delle vasche sature.