Completati i lavori sui viadotti lungo l’autostrada A19 nel territorio di Casteldaccia, Schifani: “Recuperiamo i ritardi accumulati negli anni”

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, in anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo, nel territorio di Castelda

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, in anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo, nel territorio di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando in una nota che i lavori erano partiti lo scorso 24 febbraio.

Ultimato il cantiere, cessa anche il temporaneo doppio senso di marcia fra i km 9,350 e 10,100 della carreggiata in direzione Catania. Una condizione che agevolerà fortemente gli spostamenti dell’utenza durante le vacanze di Pasqua, scongiurando il rischio di eventuali code e rallentamenti.

I lavori si inquadrano nel più ampio Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” di cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è commissario straordinario di governo, coadiuvato dagli ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi, in qualità di vicecommissari.

“Il rispetto del cronoprogramma e l’avanzamento costante dei cantieri – sottolinea il presidente Schifani – rappresentano una priorità assoluta. Stiamo recuperando ritardi accumulati negli anni e intervenendo su opere di manutenzione che per troppo tempo non sono state eseguite, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un’infrastruttura finalmente più moderna e soprattutto più sicura. Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori affinché gli interventi procedano senza rallentamenti e nel pieno rispetto degli standard previsti”.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

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