Compensazioni Eni, Alario: "Si rispetti il protocollo reso possibile dai sindacati"

Il segretario Ugl si rivolge direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. “L'esigenza, indipendentemente dalle polemiche politiche, è di avere un quadro complessivo, certo e assolutamente chiaro, sia per le somme delle compensazioni Eni sia per quanto riguarda le royalties incassate dal Comune”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario ritorna sul dibattito che nelle ultime settimane sta caratterizzando la dialettica politica a Gela, in attesa della seduta monotematica del consiglio comunale. “Partiamo sempre dal presupposto, fondante, che si tratta di somme che spettano alla città e ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno patito conseguenze dall'impatto del ciclo industriale – aggiunge il segretario – ritengo che l'amministrazione comunale abbia tutto l'interesse a rapportarsi con la città su questi temi. Le polemiche e le diatribe si possono superare garantendo l'applicazione piena di ciò che prevede il protocollo d'intesa sottoscritto con Eni, reso possibile dall'impegno delle organizzazioni sindacali. Come Ugl, continueremo a monitorare l'entità delle cifre e la destinazione data sia alle compensazioni del protocollo di dodici anni fa sia ai fondi delle royalties, annualmente incassati dall'ente comunale per le attività estrattive, a terra e off-shore”. Il segretario Ugl si rivolge direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano. “Ci sia un confronto costante con la città – conclude – avere un monitoraggio periodico evita speculazioni e inutili diatribe, permettendo a tutti di avere contezza complessiva dei numeri e della destinazione di queste importanti somme, che devono contribuire alla crescita della città e al ristoro di chi ha patito conseguenze spesso durature”.