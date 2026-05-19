Compensazioni ed eventi, prima del monotematico ultimo briefing di maggioranza

I democratici, i civici del sindaco, i pentastellati e gli autonomisti, ognuno con valutazioni proprie, hanno confermato di supportare la linea amministrativa, anche sul tema delle compensazioni per gli eventi

Gela. In serata, l'assise civica si riunisce per valutare un tema diventato quasi esclusivamente politico, quello di una parte delle compensazioni Eni (400 mila euro per il 2026) destinata agli eventi estivi. L'amministrazione comunale ha assunto la decisione e la sta portando avanti, in attesa della variazione di bilancio a garanzia dei fondi. L'opposizione ha richiesto la seduta montematica dell'assemblea cittadina, già anticipando che il no è netto rispetto al passo mosso dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori. Prima della seduta di oggi, fissata per le 18:30, la maggioranza consiliare terrà un breve briefing. Il sindaco è certo di avere il pieno sostegno dei suoi. L'ulteriore riunione è stata fissata su iniziativa del capogruppo dem Gaetano Orlando. Gli stessi democratici, i civici del sindaco, i pentastellati e gli autonomisti, ognuno con valutazioni proprie, hanno confermato di supportare la linea amministrativa, anche sul tema delle compensazioni per gli eventi, facendo richiamo pure a quanto indicato dal protocollo di intesa di dodici anni fa. Prima di entrare in aula, evidentemente, sindaco e consiglieri di riferimento cercheranno di definire ulteriormente la strategia d'aula mentre dall'opposizione dovrebbe arrivare il documento finale da sottoporre a votazione.