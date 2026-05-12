Compensazioni ed eventi, monotematico convocato per martedì prossimo

L'opposizione di centrodestra e gruppi di centrosinistra, Iv e PeR, chiederanno all'amministrazione di riferire circa l'accordo attuativo sottoscritto con Eni, che destina, in tre anni, 1.200.000 euro alla "valorizzazione" della città

Gela. Come abbiamo riferito, il dibattito consiliare sulla destinazione di una parte delle compensazioni Eni, che l'amministrazione ha scelto di destinare agli eventi estivi, si terrà la prossima settimana. Adesso, c'è l'ufficialità. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha diramato la convocazione, prevista per martedì 19 maggio. In aula si andrà dalle 18:30. L'opposizione di centrodestra e gruppi di centrosinistra, Iv e PeR, chiederanno all'amministrazione di riferire circa l'accordo attuativo sottoscritto con Eni, che destina, in tre anni, 1.200.000 euro alla "valorizzazione" della città. Il sindaco e la maggioranza appaiono compatti e l'aula dirà quali saranno gli argomenti dell'opposizione, seguiti dalle posizioni della maggioranza. Un dibattito che anticiperà quello sulla variazione di bilancio da 400 mila euro, prima tranche per gli eventi estivi 2026, che seguirà nel corso di una successiva seduta ordinaria dell'assemblea cittadina.