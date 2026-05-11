Compensazioni e polemiche, monotematico la prossima settimana in attesa dell'ufficialità

L'amministrazione comunale, inoltre, attende che gli uffici finanziari comunali rilascino gli atti della variazione di bilancio da 400 mila euro. E' la prima tranche dei fondi per gli eventi

Gela. Da giorni, va avanti il muro contro muro, anche piuttosto teso, tra l'opposizione, soprattutto di centrodestra, e l'amministrazione comunale. Il tema che tiene banco è certamente quello della destinazione di una parte delle compensazioni Eni per gli eventi estivi. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua maggioranza vanno avanti nella direzione tracciata con l'accordo attuativo che destina, in tre anni, oltre un milione di euro alla valorizzazione della città. Soluzione che l'opposizione non considera adatta alla situazione attuale di dissesto dell'ente comunale, spingendo per una diversa destinazione dei fondi, principalmente per il decoro urbano. Proprio l'opposizione ha già formalizzato una richiesta di consiglio comunale monotematico sul tema. Il dibattito pubblico dovrebbe tenersi la prossima settimana, in attesa di una data ufficiale. Ci sono già state interlocuzioni tra il presidente del civico consesso Paola Giudice e i proponenti del monotematico. L'amministrazione comunale, inoltre, attende che gli uffici finanziari comunali rilascino gli atti della variazione di bilancio da 400 mila euro. E' la prima tranche dei fondi per gli eventi, a copertura del 2026 e quindi dell'imminente periodo estivo. E' probabile che il monotematico anticipi la discussione sulla variazione per lo sblocco delle somme.