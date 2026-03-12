Commissione antimafia regionale, Scuvera nominato componente

La nomina ufficializzata dal presidente dell'Ars

Gela. È ufficiale la nomina del parlamentare Ars Salvatore Scuvera a componente della commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. È stata disposta dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, su indicazione del suo partito, Fratelli d’Italia. "Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’onore che deriva dal far parte di un organismo che rappresenta uno degli strumenti più importanti di controllo e di vigilanza nella nostra Regione. Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami e il presidente Antonello Cracolici per il lavoro che sta portando avanti alla guida della commissione. Svolgerò questo incarico con serietà, senso delle istituzioni e massimo impegno, consapevole della responsabilità che comporta e dell’importanza di sostenere ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno mafioso e a difendere i principi dello Stato di diritto", ha spiegato Scuvera. Il parlamentare arriva in commissione antimafia, dalla quale si era invece dimesso l'altro parlamentare di centrodestra del territorio, il forzista Michele Mancuso, coinvolto nell'inchiesta su contributi e corruzione.