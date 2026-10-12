Comitato sfollati ricorda la frana del 1997, "subito interventi dopo quella di inizio anno"

"Gli interventi e i lavori di consolidamento devono iniziare prima possibile", hanno detto i partecipanti

Niscemi. Il comitato "Evento franoso 2026", a Niscemi, è sceso in piazza per ricordare la frana del 1997 e "per sollecitare le istituzioni sugli interventi che vanno accelerati dopo la frana di inizio anno", ha detto il presidente del comitato Francesco Rizzo. Un centinaio di persone ha preso parte alla manifestazione, partita dalla scuola "San Giuseppe", nella stessa area delle due fratture lungo il fronte frana createsi negli ultimi mesi. Il corteo si è diretto verso il Comune. "Se ventinove anni fa fossero state attuate tutte le misure di prevenzione e consolidamento dettate - ha proseguito Rizzo in testa al corteo - probabilmente le conseguenze della frana di inizio anno non sarebbero state così tragiche". "Abbiamo paura - hanno detto alcuni manifestanti - temiamo per i mesi invernali soprattutto se dovessero esserci fenomeni piovosi come quelli dell'inverno scorso. Gli interventi e i lavori di consolidamento devono iniziare prima possibile". Il commissario nazionale Fabio Ciciliano ha appena autorizzato il documento progettuale per la realizzazione di una galleria drenante, destinata a consolidare il fronte centrale della frana.