Comitato e cittadini volontari per il loro quartiere, pulizia e manutenzione ad Albani Roccella

Dopo gli interventi concentrati a Settefarine, domani, sabato 30 maggio, dalle ore 8:30, l'appuntamento è ad Albani Roccella

Gela. I cittadini del comitato Area urbana 8, ancora una volta, diventano soggetti attivi per la pulizia e la manutenzione delle aree pubbliche. Dopo gli interventi concentrati a Settefarine, domani, sabato 30 maggio, dalle ore 8:30, l'appuntamento è ad Albani Roccella, nelle vie Scicolone e San Cristoforo. Insieme al comitato e ai cittadini, ci saranno i riferimenti di “Plastic free”. “Per prenderci cura del nostro quartiere, ridurre l'inquinamento, proteggere l'ambiente e dare il buon esempio alle future generazioni”, fanno sapere dal comitato. L'iniziativa è sostenuta dal Comune.