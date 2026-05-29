Quotidiano di Gela

Comitato e cittadini volontari per il loro quartiere, pulizia e manutenzione ad Albani Roccella

Dopo gli interventi concentrati a Settefarine, domani, sabato 30 maggio, dalle ore 8:30, l'appuntamento è ad Albani Roccella

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2026 08:00
Comitato e cittadini volontari per il loro quartiere, pulizia e manutenzione ad Albani Roccella -
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Attualità
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Gela. I cittadini del comitato Area urbana 8, ancora una volta, diventano soggetti attivi per la pulizia e la manutenzione delle aree pubbliche. Dopo gli interventi concentrati a Settefarine, domani, sabato 30 maggio, dalle ore 8:30, l'appuntamento è ad Albani Roccella, nelle vie Scicolone e San Cristoforo. Insieme al comitato e ai cittadini, ci saranno i riferimenti di “Plastic free”. “Per prenderci cura del nostro quartiere, ridurre l'inquinamento, proteggere l'ambiente e dare il buon esempio alle future generazioni”, fanno sapere dal comitato. L'iniziativa è sostenuta dal Comune.

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