Comitato Area 4, primo incontro: "Problemi del quartiere da affrontare nel dialogo con amministrazione"

Si è tenuta la prima riunione

Gela. Si è svolta ieri, la prima assemblea del comitato di quartiere Area 4, presieduto da Gabriele Buè. All’incontro hanno preso parte il vicepresidente Franco Famà, il segretario Tonino Castellano, numerosi residenti del quartiere e rappresentanti delle attività commerciali della zona. Presente anche l’amministrazione comunale con gli assessori Peppe Di Cristina e Giuseppe Fava, insieme ai consiglieri comunali Antonella Di Benedetto, Antonio Cuvato e Lorena Alabiso. "L’assemblea ha rappresentato un importante momento di partecipazione e confronto tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso dedicato alle esigenze e allo sviluppo dell’Area 4. Nel corso dell’incontro si è discusso in particolare di decoro urbano, manutenzione stradale, illuminazione pubblica insufficiente e delle principali criticità segnalate dai residenti e dai commercianti. È stata inoltre avanzata la proposta della realizzazione di un’area di sgambamento per cani, accolta con interesse dai partecipanti. Nel suo intervento in assemblea, il presidente Gabriele Buè ha spiegato che il comitato nasce per dare voce ai cittadini e trasformare le segnalazioni in azioni concrete. Solo con la partecipazione attiva di tutti possiamo migliorare davvero il nostro quartiere. Nel corso della riunione è stato inoltre ribadito l’impegno del comitato nel promuovere l’attivismo e la partecipazione dei residenti alla vita del quartiere, favorendo un coinvolgimento sempre più ampio della comunità. Numerosi gli interventi e le proposte emerse, a conferma della volontà condivisa di contribuire alla crescita e al miglioramento dell’Area 4. Il comitato di quartiere Area 4 continuerà a promuovere incontri e iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di ascolto, confronto e proposta per il territorio", riporta una nota.