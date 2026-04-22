Comitato, "ancora ritardi sui fondi": Lorefice, "Niscemi simbolo di sottovalutazione"

La posizione del comitato

Niscemi. I ritardi nella distribuzione dei fondi destinati agli sfollati della frana preoccupano ancora il Comitato evento franoso. "A quasi tre mesi dalla frana che ha duramente colpito Niscemi, molte famiglie versano ancora in una situazione di grave disagio economico. Nel frattempo, il Comitato evento franoso ha appreso che varie associazioni, onlus e altri enti privati hanno raccolto donazioni in denaro dedicate ai cittadini colpiti dalla frana che, tuttavia, non sono ad oggi state erogate da queste stesse associazioni, onlus o enti né ancora trasferite al Comune di Niscemi, tranne qualche rara eccezione.Per dare un segno concreto ai cittadini che hanno subìto l’evacuazione a causa della frana per almeno 30 giorni, chiediamo che tali somme vengano erogate il prima possibile, nei modi che i donatori riterranno piùopportuni, eventualmente rispettando un criterio di proporzionalità simile a quello già applicato per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione. Il comitato, quale organo di rappresentanza dei cittadini interessati, si mette a disposizione al fine di rendere più agevoli le procedure di erogazione dei fondi. Si ringraziano associazioni, onlus e tutti i donatori privati per la sensibilità", si legge in una nota. Il senatore Pietro Lorefice ritorna sulla vicenda. "La Giornata della Terra oggi più che mai non è una celebrazione, ma è un giorno di resa dei conti. Niscemi è il simbolo di cosa significhi arrivare tardi. Ogni menefreghismo e sottovalutazione si sono tradotti in danni irreversibili per territorio, comunità ed economia", ha detto.