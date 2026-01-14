Comitati quartiere, Giudice: "Nessun problema nel regolamento, al voto vanno i residenti nelle aree urbane"

Nelle scorse ore, l'ex assessore Salvatore Incardona ha chiesto di sospendere l'iter per rivedere il regolamento sul punto del voto e della residenza degli elettori

Gela. Intorno al voto per le rappresentanze dei comitati di quartiere, in questi giorni, non mancano le attenzioni istituzionali. Non solo lo sfondo politico ma pure quello organizzativo è attentamente vagliato. Nelle scorse ore, l'ex assessore Salvatore Incardona ha chiesto di sospendere l'iter per rivedere il regolamento sul punto del voto e della residenza degli elettori. "Voglio evitare che si generi confusione - dice il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice - al voto andranno esclusivamente i residenti in ciascuna area urbana. È tutto precisato nell'avviso. Non ci sono altre soluzioni né problemi nel regolamento". Giudice, quindi, esclude un fermo della macchina organizzativa. Lui stesso, gli altri consiglieri della commissione e i riferimenti dei comitati, insieme all'assessore Peppe Di Cristina e agli uffici municipali, hanno lavorato per mesi sul regolamento, definendo la relativa planimetria delle aree urbane. "Ribadisco i miei ringraziamenti verso tutti quelli che hanno dato un grande contributo per arrivare a un momento importante - conclude - con il voto per i comitati di quartiere, finalmente legittimati dal voto dei cittadini".