Comitati di quartiere: chi sono i nuovi presidenti

Gela. Dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio e la proclamazione ufficiale dei Comitati di Quartiere, entra ora nel vivo la fase operativa. I nuovi presidenti hanno già dimostrato grande determinazione e senso di responsabilità, avviando i primi incontri con i residenti delle aree urbane assegnate, con l’obiettivo di instaurare un dialogo costruttivo e continuo con la cittadinanza e con l’amministrazione comunale. Un percorso che nasce sotto il segno della partecipazione e dell’ascolto, elementi che hanno caratterizzato l’intero processo elettorale e che ora diventano la base del lavoro quotidiano dei comitati. I quartieri, ancora una volta, confermano la volontà di essere protagonisti delle scelte che riguardano il territorio, puntando su confronto, collaborazione e proposte concrete.

I primi incontri sul territorio hanno rappresentato un momento fondamentale per raccogliere segnalazioni, ascoltare esigenze e avviare un confronto diretto con i cittadini. Dalle interviste emerge una forte volontà condivisa: fare dei Comitati di Quartiere un punto di riferimento stabile, aperto e concreto, capace di portare all’attenzione dell’amministrazione le reali necessità delle diverse zone della città.

Particolare rilievo assume anche il valore simbolico di questi nuovi incarichi, che vedono una significativa presenza di giovani e di donne nei ruoli di responsabilità. Un segnale di rinnovamento che rafforza l’idea di una città dinamica, attenta al futuro e pronta a investire sulle nuove energie.

Con l’avvio ufficiale delle attività, i Comitati di Quartiere si preparano ora ad affrontare le sfide dei prossimi mesi, puntando su partecipazione, ascolto e collaborazione istituzionale. Un lavoro che nasce dal basso e che mira a rafforzare il legame tra cittadini e amministrazione, rendendo i quartieri sempre più protagonisti della vita cittadina.