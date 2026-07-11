Comando polizia locale, Cozzo continuerà a guidarlo in attesa della decisione del Cga

Non ci saranno cambiamenti alla guida del comando

Gela. Come abbiamo riferito ieri, l'amministrazione comunale ha deciso di impugnare la decisione del tar Palermo che ha dichiarato illegittimi gli atti di nomina del comandante della polizia locale Massimo Cozzo. Sarà così il Consiglio di giustizia amministrativa a ritornare sulla vicenda che con la decisione del tar ha intanto dato ragione a Giampiero Occhipinti, già coordinatore degli agenti della polizia locale durante il periodo di assenza di un comandante. Fino a quando non si esprimerà il Cga, Cozzo continuerà a svolgere le sue funzioni. “Desidero evidenziare il lavoro svolto dal comandante Cozzo che, in poche settimane dal suo insediamento, ha saputo riorganizzare il comando di polizia locale, restituendo efficienza alla struttura e favorendo un clima di collaborazione e di proficua sinergia tra i reparti, gli uffici e le altre forze dell’ordine operanti sul territorio. Nelle more della definizione del procedimento – dice il sindaco - il comandante Cozzo continuerà regolarmente a svolgere le proprie funzioni e a guidare il corpo di polizia locale, garantendo continuità amministrativa e operativa nell’interesse della città. L’amministrazione comunale continuerà ad affrontare la vicenda con senso di responsabilità, serenità e piena fiducia nell’operato della giustizia amministrativa, nella convinzione che il lavoro avviato per il rafforzamento della polizia locale debba proseguire senza alcuna interruzione”. Il primo cittadino, indipendentemente dalle polemiche politiche scaturite dalla pronuncia, dà piena fiducia a Cozzo, fino alla prossima decisione della giustizia amministrativa.