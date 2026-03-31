Coltellate in un bar a Caposoprano, stazionarie condizioni ferito: altro giovane fermato

I poliziotti del commissariato, che hanno avviato indagini, avrebbero già ricostruito la dinamica

Gela. Sono stazionarie le condizioni del ventenne che ieri sera, in un bar a Caposoprano, è stato ferito a coltellate. Nella notte, per maggiori accertamenti, è stato trasferito in un centro specializzato. I poliziotti del commissariato, che hanno avviato indagini, avrebbero già ricostruito la dinamica. Ci sarebbe un fermo, si tratta di un coetaneo del ferito. Sarebbe lui l'accoltellatore, che ieri avrebbe colpito l'altro giovane, al culmine di una lite.