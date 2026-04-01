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Coltellate davanti a un bar, fissata convalida per il giovane arrestato

Per gli investigatori, come confermato dai pm della procura e dai poliziotti, avrebbe colpito l'altro giovane dopo una lite, avvenuta il giorno precedente

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
01 aprile 2026 16:30
Coltellate davanti a un bar, fissata convalida per il giovane arrestato -
Gela
Cronaca
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Gela. Si presenterà domani, davanti al giudice del tribunale Serena Berenato, il ventiduenne Croci Gabriele Emmanuello, accusato di tentato omicidio per le coltellate inferte a un coetaneo, davanti a un bar, a Caposoprano. È stato fissato l'interrogatorio per la convalida. Il giovane è attualmente detenuto in carcere. Per gli investigatori, come confermato dai pm della procura e dai poliziotti, avrebbe colpito l'altro giovane dopo una lite, avvenuta il giorno precedente. "Avrebbe potuto uccidere", è stato riferito. Secondo gli investigatori, mentre il rivale si dirigeva verso di lui, Emmanuello avrebbe estratto il coltello, colpendolo. Pare che in quel momento ci fossero altri giovani. L'arrestato è difeso dal legale Angelo Licata. Il coltello non è ancora stato recuperato. Pure Emmanuello avrebbe riportato una ferita da taglio a una mano, probabilmente durante la colluttazione. Il ferito è in condizioni giudicate gravi.

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