Colpo in una villetta, due arresti: lei incinta faceva da palo

La proprietaria della casa presa di mira, dopo aver sporto denuncia, ha riconosciuto gli oggetti trafugati dalla propria abitazione: orologi, monili in oro e bigiotteria, del valore commerciale stimato di circa 3.500 euro

Gela. Sono due giovani, Noemi Peritore ed Emmanuel Lo Chiano, gli arrestati bloccati dagli agenti di polizia del commissariato, mentre stavano mettendo a segno un furto all'interno di un'abitazione in una zona residenziale, nei pressi di via Butera. Una volante del commissariato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha notato l’autovettura Bmw X3 di colore bianco, con a bordo i due giovani, transitare per la zona. Il veicolo era stato oggetto di diverse segnalazioni pervenute in commissariato da parte di residenti che avevano notato aggirarsi i due nel quartiere dove sono ubicate numerose villette, alcune delle quali già oggetto di furto. I poliziotti sono arrivati nei pressi di un'abitazione dove Lo Chiano era già entrato per rubare mentre la compagna, incinta, faceva da palo. Lei è stata sottoposta ai domiciliari. Lui, invece, ha l'obbligo di presentazione, a seguito di udienza direttissima. Non è da escludere che ai due possano essere contestati altri colpi. La proprietaria della casa presa di mira, dopo aver sporto denuncia, ha riconosciuto gli oggetti trafugati dalla propria abitazione: orologi, monili in oro e bigiotteria, del valore commerciale stimato di circa 3.500 euro. Gli oggetti sono stati riconsegnati. A seguito della perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dei due arrestati, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un’aspirapolvere completa di accessori e un robot da cucina corrispondenti a oggetti rubati lo scorso 20 gennaio. I due arrestati sono difesi dal legale Carmelo Tuccio.