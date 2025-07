Colpo del Gela Basket, arriva l’esperto centro Hajrovic

Dopo Giusti, Occhipinti e Jareci, il direttore sportivo Giovanni Di Buono porta a Gela un altro profilo di grande spessore in vista del prossimo campionato di C.

Gela. Quarto colpo in entrata da parte del Gela Basket, che porta al PalaLivatino Tarik Hajrovic. Centro serbo ma in Italia ormai da anni, ha calcato i parquet di Avellino, Latina, Sant’Antimo, Partenope Napoli e Cesena. A fare la differenza nella trattativa l’ambizione del progetto biancazzurro, che con questo innesto si riconferma una seria candidata al salto di categoria. Dopo Giusti, Occhipinti e Jareci, il direttore sportivo Giovanni Di Buono porta a Gela un altro profilo di grande spessore in vista del prossimo campionato di C.