Colpito da infarto paziente per due volte trasferito al "Sant'Elia" di Caltanissetta

Gela. Colpito da infarto, per un ospedaliero è iniziato l'andirivieni, tutto concentrato nell'arco di ventiquattro ore. Ieri, infatti, dal "Vittorio Emanuele" è stato trasferito d'urgenza al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Dopo gli accertamenti condotti dai medici nisseni, è stato nuovamente trasferito a Gela. Oggi, dovrà ancora una volta ritornare nel nosocomio nisseno. Nella struttura di Caposoprano si fanno sentire i vuoti nei servizi fondamentali, con reparti che scontano carenze gravi.