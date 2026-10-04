Colpaccio Gela Basket: Marigliano ko a domicilio per 80-84

Mario Tartaglia, Rimantas Daunys e Lorenzo Tartamella - top scorer biancazzurri con 15, 14 e 13 punti - trascinano al successo i biancazzurri.

Gela. Il Gela Basket si impone a Casalnuovo di Napoli sul Basket Marigliano: campani ko per 80-84 fra le proprie mura amiche. Mario Tartaglia, Rimantas Daunys e Lorenzo Tartamella - top scorer biancazzurri con 15, 14 e 13 punti - trascinano al successo i biancazzurri, che in occasione della gara di oggi hanno dovuto fare a meno di Luka Todorovic, out per infortunio.

Un approccio alla nuova competizione da sogno per il club della cicogna biancazzurra, in vetta alla classifica del proprio raggruppamento a punteggio pieno.