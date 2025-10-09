Colonia, l’eccellenza siciliana in vetrina ad Anuga

PALERMO (ITALPRESS) & Una straordinaria occasione di promozione delle proprie eccellenze che raccontano la ricchezza del patrimonio enogastronomico e culturale dell& Questo l& della presenza ad Anuga 2025 a Colonia (4-8 ot

PALERMO (ITALPRESS) – Una straordinaria occasione di promozione delle proprie eccellenze che raccontano la ricchezza del patrimonio enogastronomico e culturale dell’isola. Questo l’obiettivo della presenza ad Anuga 2025 a Colonia (4-8 ottobre) di alcune aziende siciliane, con il supporto dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana – Dipartimento regionale alle attività produttive.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di internazionalizzazione del settore agroalimentare, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e consolidare la reputazione dell’isola nei mercati esteri.

Anuga 2025 diventa così una vetrina strategica per il Made in Sicily, un’occasione unica per raccontare – attraverso sapori, profumi e tradizioni – la storia di una terra che fa dell’agricoltura di qualità e della sostenibilità i propri punti di forza.

Queste le aziende siciliane presenti: Tumminello, Zicaffè, Bonsicilia di Alessandro Grassi, L’Arcolaio, F.Lli Caprino, Oleificio S.Anna di Peraino Saladino, Gruppo Caro, Aromatica Siciliana, Pagef di Cavallo Orazi, Oleificio San Calogero di Santangelo Giuseppe, Bonfissuto, Mid Dolciaria, Sciara, A. Barbagallo di Mauro, Oleificio Mallia di Mallia Giovanni, Bmc, I Peccatucci di Mamma Andrea, Cavataio Paolo, Distillerie dell’Etna, La Vita Bio Società Cooperativa Agricola, Latterie Ragusane, Baio Food, Si.For., Nama, Pistacchiosofi, Oleifici Asaro, f.lli Bacchi, Romeo, Loman, Arancine siciliane.

Nell’edizione 2025 Anuga ha battuto tutti i record precedenti: a Colonia si sono presentati oltre 8.000 espositori da 110 paesi – tanti come mai prima d’ora. Più di 145mila visitatori specializzati da oltre 190 nazioni hanno colto l’opportunità di scoprire innovazioni, conoscere di persona le tendenze e stringere contatti commerciali internazionali.

