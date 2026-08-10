Colombia: sisma di magnitudo 7.4 provoca vittime e feriti, epicentro a Chocò

BOGOTA' (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro nella provincia di Chocò. Il sisma ha provocato almeno 20 vittime, secondo un bilancio parziale sti...

BOGOTA' (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro nella provincia di Chocò. Il sisma ha provocato almeno 20 vittime, secondo un bilancio parziale stilato in base ai primi dati riportati dai sindaci dei comuni colpiti. Sono inoltre crollati numerosi edifici, in particolare nella città di Cali, dove il sindaco Alejandro Eder ha riferito che almeno 20 strutture sono rimaste danneggiate. Il Servizio Geologico Colombiano (SGC) ha segnalato come epicentro un'area distante una ventina di chilometri dalla località di San Josè del Palmar, a una profondità di 96 chilometri. La scossa si è verificata intorno alle 7:34 ora locale. Meno di un'opera dopo è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nel comune di Nòvita, sempre nella provincia di Chocò.

(ITALPRESS).