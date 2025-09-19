Collegamento con acquedotto Gela-Aragona, partono lavori da San Leo a Montelungo

Prevede la sostituzione di circa 4 chilometri di condotta esistente in territorio di Gela dal serbatoio di San Leo a quello di Montelungo

Gela. Al via martedì i lavori di collegamento del primo tratto della nuova condotta dell’acquedotto Gela-Aragona, diramazione per Caposoprano e Montelungo, realizzata da Siciliacque.

Il progetto del valore di 870 mila euro, interamente a carico del gestore idrico di sovrambito, prevede la sostituzione di circa 4 chilometri di condotta esistente in territorio di Gela dal serbatoio di San Leo a quello di Montelungo.

Il primo chilometro, tra via Betelgeuse e via Ambrica, sarà innestato nell’acquedotto fra martedì e mercoledì, ed entrerà subito in funzione. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto a partire dalle ore 8 di martedì 23 settembre. Il ripristino delle normali forniture a Gela avverrà progressivamente a partire dalle ore 10 di giovedì 25 settembre.

A ottobre i lavori proseguiranno per la realizzazione dei restanti tre chilometri, che si estendono da contrada Casuzze a via Betelgeuse, passando per la strada provinciale numero 8. I lavori di attraversamento della Sp8 verranno eseguiti con tecnica “no dig”, cioè senza scavo, per minimizzare i disagi alla circolazione stradale e circoscrivere l’area di cantiere. Con la nuova condotta verranno risolti i problemi di approvvigionamento idrico di sovrambito a Gela.