Collaboratore scolastico investito, la dirigente: "Avevo chiesto la presenza della polizia locale"

Il collaboratore scolastico investito

Gela. Le condizioni del collaboratore scolastico investito da un'auto questa mattina in via Niscemi, all'uscita della scuola "Paolo Emiliani Giudici", non sono gravi. È stato trasferito in ospedale ma è esclusa anche la frattura alla gamba. Stava consentendo l'uscita in sicurezza degli alunni mentre la vettura lo ha travolto. "Avevo fatto richiesta, già il 20 settembre, per avere agenti della polizia locale all'uscita, così da regolare il traffico - dice il dirigente della scuola Maria Lina La China che si - invece, non è stato possibile per insufficienza di organico. A questo punto, cosa bisogna attendere per avere la polizza locale a garantire la sicurezza di alunni e personale?". La dirigente, in queste settimane, si trova ad affrontare situazioni molto delicate, compresa quella dei danni al plesso "Capuana" causati da un incendio doloso.