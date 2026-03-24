Cna Sicilia Orafi, successo per le aziende alla “Fiera Trinacria Oro” di Taormina

Si è conclusa con grande successo di pubblico e di critica la partecipazione della Cna Sicilia Orafi alla Fiera Trinacria Oro

TAORMINA (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande successo di pubblico e di critica la partecipazione della Cna Sicilia Orafi alla Fiera Trinacria Oro, manifestazione di riferimento per il comparto orafo e dell’artigianato di pregio, svoltasi al Lumbi di Taormina dal 21 al 23 marzo. L’edizione di quest’anno ha visto una significativa presenza delle aziende associate, che hanno saputo rappresentare al meglio l’eccellenza della produzione regionale. Hanno esposto negli spazi curati dalla Cna Sicilia Orafi le aziende: Bellia Preziosi, FATI JEWELS, Fornieri Cocò Gioielli di Natura, GIULIANAdiFRANCO Gioielli, GIVAL, Izzo Carlo Jewelry, Lidia Lucchese Gioielli, Marcela Salvador Gioielli Tessuti, Platadia Gioielli, ROBERTO IN TORRE, SELAVY’ JEWELS, Sicylui Hand Made jewelry. Un momento di particolare rilevanza durante la manifestazione è stata la missione incoming organizzata dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha portato a Taormina 23 operatori esteri provenienti da 10 Paesi: Albania, Bulgaria, Croazia, Egitto, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia e Spagna. Durante la missione, i buyer internazionali hanno avuto l’opportunità di visitare gli stand dei circa 100 espositori italiani presenti in fiera, approfondendo la conoscenza dell’offerta nazionale sia attraverso incontri spontanei sia tramite appuntamenti già calendarizzati, consolidando così rapporti commerciali di rilievo.

Il culmine della tre giorni si è avuto nel terzo giorno, quando i buyer e due rappresentanti dell’ICE si sono recati in visita presso i laboratori artigiani di due delle aziende coinvolte nel progetto, entrambe associate Cna: GIULIANAdiFRANCO Gioielli e Bellia Preziosi. Un’occasione unica per mostrare dal vivo la maestria, la cura del dettaglio e le tecniche tradizionali che contraddistinguono l’oreficeria siciliana nel mondo. “La Fiera Trinacria Oro – dichiara Filippo Scivoli, presidente di Cna Sicilia – rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la nostra regione, capace di mettere in vetrina il meglio del saper fare artigiano. Quest’anno, grazie alla sinergia con l’ICE e alla partecipazione qualificata di buyer internazionali, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione delle nostre imprese. La visita nei laboratori artigiani è stata la ciliegina sulla torta: abbiamo dimostrato che la Sicilia non è solo un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche una terra dove l’artigianato di alta gamma continua a innovare senza perdere le proprie radici. La Cna Sicilia continuerà a sostenere con forza questo comparto, fondamentale per l’economia e l’immagine dell’isola”.

“Essere riusciti a portare una delegazione così qualificata di operatori esteri all’interno dei nostri laboratori è una grande soddisfazione”, dice Giuliana Di Franco, presidente di Cna Sicilia Orafi. “La gioielleria artigianale siciliana ha bisogno di essere raccontata e vissuta dal vivo, perché solo toccando con mano la qualità dei materiali e la complessità delle lavorazioni si può comprendere appieno il valore dei nostri prodotti. Ringrazio tutte le aziende associate che hanno creduto in questo progetto e hanno animato i nostri spazi espositivi con passione e professionalità. In particolare, sono orgogliosa di aver potuto aprire le porte del mio laboratorio, insieme a Bellia Preziosi, per mostrare ai buyer il ‘dietro le quinte’ del made in Sicily. È così che si costruisce la fiducia e si aprono nuove opportunità di business durature”.

“L’edizione 2026 di Trinacria Oro – conclude Laura Murana, coordinatrice regionale di Cna Sicilia Orafi – segna un momento di svolta per il nostro comparto. La missione incoming organizzata con Ice ha rappresentato un’opportunità straordinaria per creare connessioni dirette tra i nostri artigiani e il mercato internazionale. Abbiamo lavorato per mesi alla preparazione di questo evento, curando sia la parte espositiva in fiera sia gli appuntamenti B2B, consapevoli che il futuro dell’oreficeria siciliana passa sempre più attraverso la capacità di fare rete e di aprirsi con determinazione ai mercati esteri. Continueremo su questa strada, rafforzando il nostro impegno per la formazione, l’innovazione di processo e il posizionamento dei nostri gioielli come eccellenza riconosciuta a livello globale”.

– foto IPA Agency –

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