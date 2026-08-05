Clausola Ue, Italia chiede il massimo per l’energia e 0,9% per spese militari

ROMA (ITALPRESS) - "Il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per...

ROMA (ITALPRESS) - "Il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla Nec, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6 % del Pil e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del Pil". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso delle comunicazioni, alla Camera, sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

"Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dei ministeri competenti, saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica, che potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche, di trasporto e, più in generale, il settore pubblico. Tali interventi saranno coordinati con quelli previsti dal Piano sociale per il clima", ha spiegato il ministro. "Per quanto concerne la sicurezza e la difesa, saranno previste misure sia in conto capitale, sia di parte corrente. In particolare - ha aggiunto -, la componente di spesa in conto capitale includerebbe sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennale, sia proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente; queste ultime avrebbero effetti sul deficit attraverso una riprogrammazione delle tempistiche di consegna di dispositivi oggetto di alcuni programmi di investimento già in essere", ha concluso Giorgetti.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-