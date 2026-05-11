Civm, Gianni Carfì conquista il podio di classe alla 49^ Catania-Etna

Il campione gelese ha migliorato il suo ruolino di marcia dopo avere risolto i problemi al cambio che avevano attardato la sua Radical-Suzuki.

Nicolosi. Piazza d’onore tra le Tmsc-ss per il gelese Gianni Carfì alla 49esima Catania Etna, gara valida per il Campionato italiano velocità montagna (Civm) Aci Sport. Lungo i 7500 metri che da Nicolosi si snodano lungo le pendici dell’Etna, Gianni Carfì ha conquistato il secondo posto di classe e il tredicesimo assoluto. Sono stati 106 gli iscritti e 90 i piloti che si sono presentati al via nella classica etnea. “Ho finalmente risolto i problemi al cambio – commenta orgoglioso Gianni Carfì – Un dettaglio che mi ha permesso di migliorare di 12 secondi la mia prestazione personale ottenuta lo scorso anno con la Tatuus Renault. Oggi, al volante della Radical-Suzuki posso guardare con maggiore ottimismo il futuro – conclude - consapevole che devo migliorare anche le mie capacità di adattamento alla nuova vettura”.