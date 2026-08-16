Civici, "segnale importante il sostegno alla mobilitazione da parte di un'eccellenza come Di Martino"

Per i civici di “Una Buona Idea” è sicuramente un segnale importante che arriva da un professionista che proprio nella breast unit del “Vittorio Emanuele”, nella sua lunga carriera professionale, ha salvato centinaia di vite

Gela. Come abbiamo riferito ieri, la mobilitazione per un potenziamento vero della sanità cittadina e di tutto il comprensorio ha ottenuto il pieno sostegno del senologo Giuseppe Di Martino. Il chirurgo si è recato a firmare e ha voluto dare il proprio supporto all'iniziativa, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, dell'amministrazione comunale e dei consiglieri che si alternano al banchetto davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Per i civici di “Una Buona Idea” è sicuramente un segnale importante che arriva da un professionista che proprio nella breast unit del “Vittorio Emanuele”, nella sua lunga carriera professionale, ha salvato centinaia di vite. “Vogliamo ringraziare pubblicamente il dottor Giuseppe Di Martino per aver condiviso la protesta venendo a sostenere il sit in davanti al nostro ospedale, portato avanti dal sindaco e da tutta la maggioranza. La figura del dottor Di Martino e la sua vita professionale non hanno bisogno di presentazioni. Siamo soddisfatti di poter contare sulla sua disponibilità e facciamo nostre le sue parole, ovvero non si può che essere qui a sostegno di questa battaglia. Questa è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta e che a sostegno della città non bisogna fare passi indietro”, fanno sapere dal gruppo civico.