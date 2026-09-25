Civici, "Caruso non ha rispettato l'impegno con la città, dove sono Scuvera e Cirrone Cipolla?"

I civici di "Una Buona Idea" non trascurano il ruolo di un centrodestra locale d'opposizione che sostiene l'attuale management Asp

Gela. Il fronte è sempre più teso. In giornata, la vertenza sanità è entrata in una fase ulteriore, dopo oltre cinquanta giorni di presidio. In assenza dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, che non è arrivato in città nonostante l'impegno assunto un mese fa, il management Asp, annunciando nuovi incarichi a medici, anche per il "Vittorio Emanuele", ha provocato politicamente il sindaco Terenziano Di Stefano, ritenendo che i suoi siano solo "proclami". I civici di "Una Buona Idea" non trascurano il ruolo di un centrodestra locale d'opposizione che sostiene l'attuale management Asp. "Nella vita e soprattutto in politica la serietà si misura dalla capacità di mantenere gli impegni. Un mese fa l'assessore Caruso aveva preso l'impegno con il sindaco, con la politica e con la città tutta. Oggi, si sarebbe dovuto presentare per relazionare sulle iniziative messe in campo per risollevare la situazione del nostro ospedale. Risultato? Nessuna visita. Quindi per l' ennesima volta la città viene tradita dalla politica regionale che decide di ignorarla e snobbarla. Questa decisione dimostra come la linea del sindaco di continuare la protesta presa lo scorso mese è stata lungimirante. Ci rivolgiamo a tutta la platea di politici che invece l'hanno contestata, ci rivolgiamo all'onorevole Scuvera che si è dimostrato sempre distante dall'affrontare il problema, all'onorevole Cirrone Cipolla che si è affrettata a difendere il fratello che svolge il ruolo di direttore sanitario, e a tutti i consiglieri di centrodestra che pur di stare dalla parte dei loro partiti hanno tradito i nostri tantissimi concittadini, quasi quattordicimila, che si sono recati a firmare la petizione. Se qualcuno pensa che noi cii arrendiamo vuol dire che non ci conosce. Noi ci siamo e ci saremo sempre e faremo di tutto per convincere sempre più concittadini a sostenere quella che è la madre di tutte le battaglie. Noi siamo con i gelesi in tutte le sedi, purtroppo loro no", fanno sapere i civici.