Civici aprono alla città, partono incontri periodici: "Per discutere insieme e ascoltare istanze"

Un ritorno a un contatto diretto con i cittadini, che arriva mentre il sindaco ha voluto chiarire le sue intenzioni, amministrative e politiche, con la sua stessa maggioranza

Gela. Incontri aperti alla città. Il gruppo civico di “Una Buona Idea”, che fa riferimento al sindaco Terenziano Di Stefano, apre una fase di ascolto delle istanze dei cittadini. Si inizia mercoledì 18 marzo, dalle 18:30, presso la sede del movimento, in corso Aldisio. “Un momento di ascolto, confronto e condivisione con i cittadini e con il territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa – fanno sapere dalla segreteria retta da Rino Licata – gli incontri nascono con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di dialogo con la comunità, per raccogliere idee, proposte e riflessioni sui temi che riguardano la città. Sarà un’occasione per discutere insieme delle questioni più importanti per il territorio, ascoltare le esigenze dei cittadini e promuovere una partecipazione attiva alla vita della comunità. L’iniziativa vuole essere un momento semplice ma concreto di ascolto diretto, nel quale ogni cittadino potrà contribuire con il proprio punto di vista, condividendo idee e proposte per migliorare la città e rafforzare il rapporto tra comunità e territorio”. Un ritorno a un contatto diretto con i cittadini, che arriva mentre il sindaco ha voluto chiarire le sue intenzioni, amministrative e politiche, con la sua stessa maggioranza.