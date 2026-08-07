Civici a Pizzardi: "Chi sminuisce la protesta per la sanità offende la città"

L'affondo dei civici a Pizzardi

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano certamente è compatta davanti a una mobilitazione per la sanità potenziata che va avanti, nonostante i tentativi di "mediazione" di una parte del centrodestra. I civici di "Una Buona Idea" invitano a non arretrare. "Leggiamo di una corsa a chi l'aveva detto prima, in riferimento ai fondi per la progettazione del nuovo ospedale. Noi riteniamo e sosteniamo il sindaco in questa protesta che deve andare avanti poiché l'attuale situazione del nostro nosocomio è fortemente compromessa. A noi non servono e non interessano le mirabolanti promesse a noi servono gli atti concreti. Bisogna ripristinare la pianta organica del nostro ospedale, operazione necessaria per garantire un servizio adeguato ai pazienti e soprattutto per consentire agli addetti ai lavori di lavorare in condizioni accettabili. Invitiamo chi sostiene che questa protesta sia una farsa a confrontarsi con i fruitori del nostro ospedale e soprattutto prima di blaterare sul nulla ci piacerebbe che ci ricordasse le sue grandi azioni durante il suo mandato assessoriale. Oggi Gela affronta con a capo il sindaco una battaglia che per troppo tempo è stata messa da parte", fanno sapere i civici che si riferiscono, pur senza citarlo direttamente, all'ex assessore Pizzardi, molto critico sulla mobilitazione attuale. "Adesso si avanti fino a quando non si otterranno risultati reali e concreti che migliorino le condizioni del "Vittorio Emanuele" e sminuire la protesta significa offendere i tanti nostri concittadini che si stanno recando a firmare, quindi per cortesia rispetto per i gelesi", concludo gli esponenti civici.