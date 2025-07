Civici a Grisanti: "Non si limiti alla difesa d'ufficio, spieghi le scelte di FdI su Ghelas e Pef"

Il gruppo consiliare di "Una Buona Idea" punta sulle scelte condotte da FdI in consiglio, ritenute a danno della città

Gela. Il punto si fa sempre più insidioso, politicamente. Da una parte il gruppo del sindaco Di Stefano e dall'altra, invece, i meloniani di Fratelli d'Italia. Il botta e risposta, a distanza, tra vicende amministrative e non, ha contrapposto il sindaco e il coordinatore locale FdI Grisanti, come abbiamo riferito. Tra i vari aspetti, anche quelli che riportano agli incarichi in municipio e, come contraltare, all'inchiesta che tocca il presidente Ars Galvagno, vicino agli esponenti cittadini del partito della Meloni. Il gruppo consiliare di "Una Buona Idea" si schiera chiaramente con il primo cittadino. "Le difese di ufficio sono sempre quelle più divertenti. Capiamo e comprendiamo l'imbarazzo del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia circa le situazioni che investono i vertici del suo partito ma lo invitiamo a essere, come lo siamo noi, garantisti e di non arrivare a conclusioni affrettate. Nel frattempo lo invitiamo a godersi la città in un weekend che come questo sta vedendo migliaia e migliaia di gelesi e non riversarsi per le vie della nostra città", dicono i consiglieri Giudice, Cascio, Sincero, Giorrannello e Faraci. Per i civici, FdI pecca anzitutto rispetto alle scelte politiche fatte su atti delicati, dal contratto Ghelas al Pef del servizio rifiuti. "Capiamo che è difficile il suo ruolo - continuano riferendosi sempre a Grisanti - ma, se possiamo dargli un consiglio non richiesto, lo viva con leggerezza e non abbia paura di ammettere che tra mille difficoltà è iniziato un nuovo corso che sta già dando i suoi frutti. Infine lo invitiamo a spiegare le motivazioni che hanno spinto Fratelli d'Italia a chiedere lo scioglimento della Ghelas e a sostenere un aumento delle tariffe Tari, poiché, in entrambi i casi, il loro rappresentante in consiglio si è astenuto. Sono atti che avevano un'incidenza positiva sulla città. Fratelli d'Italia dimostra ancora una volta di avere una visione miope e interessata solo ai propri interessi di partito, totalmente scollati dalla città".