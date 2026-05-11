Cittadella, tavolo tecnico a Caltaqua: "Prenda in carico la rete fognaria"

Adesso, sarà la società a dover dare seguito a quanto deciso nel corso del vertice odierno

Gela. Per i residenti, è da sempre un'anomalia. La rete fognaria del complesso abitativo "La Cittadella", fino a oggi, non è mai stata presa in carico da Caltaqua, che gestisce il ciclo integrato in città e in tutti i Comuni della provincia. Anche una semplice manutenzione diventa così una sorta di esplorazione di una terra di nessuno. La questione è stata affrontata, in giornata, con un tavolo tecnico, in municipio, sollecitato dal consigliere comunale dem Gaetano Orlando. I riferimenti di Caltaqua, l'Ati idrico (presieduto dal sindaco Terenziano Di Stefano) e diversi consiglieri comunali, a partire dallo stesso Orlando, hanno analizzato atti e documentazione tecnica. "Già il Comune aveva confermato la piena conformità delle opere di urbanizzazione della Cittadella - sottolinea Orlando - ancora una volta, abbiamo approfondito la documentazione e tutto è stato affidato a Caltaqua che dovrà prendere in carico il sistema fognario del complesso residenziale. È un servizio dovuto". Il mancato subentro della società italo-spagnola era stato segnalato, già anni fa, dall'associazione "Amici della Terra". "Che sia un'incongruenza enorme - sottolinea il presidente dell'associazione Emanuele Amato - mi pare evidente. Non dimentichiamo che come residenti paghiamo regolarmente la bolletta a Caltaqua, che annovera pure i costi fognari, ma per un servizio che non è mai stato effettuato". Adesso, sarà la società a dover dare seguito a quanto deciso nel corso del vertice odierno.