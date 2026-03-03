"Città con un patrimonio storico infinito", comitati quartiere: "Si attui strategia complessiva"

Per i presidenti dei comitati di quartiere è necessario avviare una strategia complessiva di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico

Gela. I presidenti dei comitati di quartiere delle nove aree urbane della città intervengono sul tema della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, partendo dal grande interesse che si sta registrando attorno al Museo dei Relitti Greci di Bosco Littorio. Secondo i presidenti dei comitati di quartiere, l’attenzione che il museo sta suscitando dimostra chiaramente che Gela possiede un patrimonio culturale e archeologico straordinario, capace di attrarre turismo e generare sviluppo per l’intero territorio. Il Museo dei Relitti rappresenta infatti solo una parte di un sistema storico e archeologico molto più ampio che comprende le Mura Timoleontee di Caposoprano, l’Acropoli di Gela, il Parco Archeologico di Bosco Littorio, il Museo Archeologico Regionale, i Bagni Greci di via Europa risalenti al periodo ellenistico, luoghi che raccontano oltre 2500 anni di storia della città. A questi si aggiungono anche i recenti ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori di riqualificazione urbana, come quelli nell’area di Orto Fontanelle, che confermano ancora una volta quanto il territorio gelese sia ricco di testimonianze storiche di grande valore. Particolare attenzione viene inoltre richiamata sul Parco di Montelungo, un’area di grande importanza storica e paesaggistica che oggi versa purtroppo in condizioni di forte abbandono e che potrebbe invece diventare uno spazio culturale, turistico e naturalistico di grande interesse per la città. Per i presidenti dei comitati di quartiere è necessario avviare una strategia complessiva di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di Gela, capace di mettere in rete i diversi siti presenti sul territorio. In questa direzione si ritiene fondamentale: potenziare il personale del Museo dei Relitti, per garantire servizi adeguati ai visitatori; migliorare infrastrutture e servizi turistici, come parcheggi, segnaletica e servizi pubblici; creare percorsi culturali integrati tra i principali siti archeologici della città; avviare un serio progetto di recupero e valorizzazione del Parco di Montelungo. I presidenti chiedono quindi alla Regione Siciliana e al Comune di lavorare in sinergia per costruire una strategia concreta capace di trasformare questo straordinario patrimonio in una reale opportunità di sviluppo culturale, turistico ed economico per la città. “Gela possiede una ricchezza storica unica – spiegano – che merita di essere valorizzata con una visione strategica. Questo patrimonio può rappresentare una leva fondamentale per il futuro della città”.