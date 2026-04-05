Cisom in lutto, morto il volontario Carmelo Mancuso: "Sempre vicino ai più fragili"

La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi e i volontari, ma in tutta la comunità che ha beneficiato del suo operato

Gela. La comunità del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo di Gela è in lutto per la scomparsa di Carmelo Mancuso, volontario e infermiere che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri. Figura stimata per la sua umanità e professionalità, Carmelo ha operato con instancabile dedizione sia nell’ambito ospedaliero sia nelle attività di volontariato del Cisom, distinguendosi per l’attenzione verso i più fragili, i poveri e i malati. Il suo impegno quotidiano è stato esempio concreto di solidarietà e spirito di servizio. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi e i volontari, ma in tutta la comunità che ha beneficiato del suo operato. Il ricordo di Carmelo Mancuso resterà vivo attraverso i valori che ha incarnato e trasmesso: altruismo, compassione e dedizione al prossimo.