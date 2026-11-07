M5s e Mpa agli antipodi Cinquestelle, "sanità e reddito cittadinanza, Mpa critica perché è già in campagna elettorale"

Nella maggioranza del sindaco, le incomprensioni, spesso sottaciute, che politicamente alimentano distanze tra lombardiani e il resto della coalizione sono diventate più tangibili

Gela. L'affondo politico di ieri, durante l'incontro organizzato in città dagli autonomisti, è stato abbastanza palese e ha avuto come obiettivo, pur senza richiami diretti, il Movimento cinqustelle, alleato dei lombardiani nella giunta del sindaco Terenziano Di Stefano. La critica forte verso il gazebo, che per oltre sessanta giorni ha tenuto alta l'attenzione sul depotenziamento del nosocomio Vittorio Emanuele, è risuonata durante il confronto e le parole del coordinatore provinciale lombardiano Rosario Caci non sono state condivise, in primis, dal sindaco. I pentastellati, a loro volta, sono piuttosto risoluti. "Come M5s siamo rimasti parecchio sorpresi dalle dichiarazioni politiche da parte del coordinatore Mpa Rosario Caci. Non abbiamo arrecato nessun danno d’immagine al "Vittorio Emanuele", come sostenuto invece da Caci, ma al contrario abbiamo acceso un riflettore sulle pessime condizioni dello stesso. Le oltre dodicimila firme sono state tutte accomunate dal racconto drammatico di chi si recava in ospedale per i propri problemi di salute e assicuro, essendo stato particolarmente presente e avendone ascoltati parecchie, che rappresentavano la reale situazione del nosocomio cittadino. Le oltre dodicimila firme sono arrivate fino al nostro presidente della Repubblica che ha ritenuto opportuno intervenire nei modi e nelle sedi istituzionali di sua competenza. Vorrei anche sottolineare - dice il referente territoriale Filippo Rapicavoli - che la nostra protesta non inizia con il gazebo ma con la manifestazione regionale a Palermo di giugno 2025. Già allora denunciavamo le carenze croniche della sanità regionale e continueremo a denunciarle". È stata invece l'assessore Mpa Valeria Caci a sollevare critiche sulla nuova proposta di reddito di cittadinanza, avanzata dal coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola. Per Rapicavoli, l'intento politico degli autonomisti è piuttosto palese. "Le dichiarazioni dell’assessore Caci contro il reddito di cittadinanza, altra nostra battaglia storica - aggiunge Rapicavoli - rendono evidente che si sia dato inizio alla campagna elettorale per le prossime competizioni ed è altrettanto evidente che non ci faremo trovare impreparati". Nella maggioranza del sindaco, le incomprensioni, spesso sottaciute, che politicamente alimentano distanze tra lombardiani e il resto della coalizione sono diventate più tangibili.