Cinque ori per l’ASD Acrobatic Group Gela ai Campionati a Squadre Silver FGI

A questi importanti risultati si aggiungono anche un quarto posto, due quinti, un sesto e un settimo posto, ottenuti in competizioni molto partecipate e di alto livello.

Gela. Grande successo per l’ASD Acrobatic Group di Gela ai Campionati a Squadre Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Un fine settimana ricco di emozioni, risultati prestigiosi e tanta soddisfazione per la società gelese di ginnastica artistica, che ha portato in pedana ben 40 ginnaste impegnate nelle diverse categorie di gara. Le giovani atlete, guidate dai tecnici Marco, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, hanno dimostrato grande determinazione e preparazione, conquistando complessivamente cinque primi posti. A questi importanti risultati si aggiungono anche un quarto posto, due quinti, un sesto e un settimo posto, ottenuti in competizioni molto partecipate e di alto livello.Sono state due giornate intense, caratterizzate da sano sport, spirito di squadra e grande impegno da parte di tutte le ginnaste scese in pedana. Risultati che confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra, dove con costanza, sacrificio e passione si costruiscono le vere vittorie. È proprio tra allenamenti e preparazione che ciò che inizialmente sembra impossibile diventa possibile.Fondamentale il lavoro di squadra dei tecnici, uniti da un’unica grande passione: la ginnastica artistica. Grazie alla loro guida e all’impegno delle atlete, la società continua a crescere e a conquistare sempre maggiore prestigio nel panorama regionale.

I podi :

Camp. LC base

1ª classificata:

Maria Voddo

Ludovica Vella

Eliana Scerra

Maria Paola Granvillano

Camp. LA avanzato

1º classificata :

Maria Vittoria Spataro

Beatrice Izzia

Emily consiglio

Giorgia cavallo

Carol Giannone

Camp. LA3 avanzato

1ª classificata :

Chanel gallo

Matilde nobile

Chanel Giannone

Gloria Giarratana

4ª classificata :

Giulia Famà

Alice Palumbo

Carlotta Lautorisi

Malika di Mattia

6ª classificata :

Illary Randazzo

Giulia Casciana

Ludovica maganuco

Camp. LB3 base

1ª classificata :

Amira Zarba

Alice Pollicino

Carlotta Rinzivillo

Gaia Cocchiara

Beatrice cartina

Camp. LB3 avanzato

1ª classificata :

Maria Vittoria Sciascia

Martina caci

Gabriella Nalbone

Giorgia giardino

Chiara Cuvato

5ª e 6ª classificata

Ginevra caci

Matilde Capobianco

Amalia italiano

Serena Casciana

Claudia Mezzasalma

Carlotta emmanuello

Alisya Fiderio

La stagione sportiva, però, è ancora lunga. Il calendario delle competizioni proseguirà fino al mese di maggio, con nuove gare all’orizzonte per queste giovani atlete gelesi, pronte a tornare in pedana per difendere i colori della loro società e inseguire nuovi traguardi.