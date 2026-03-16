Cinque ori per l’ASD Acrobatic Group Gela ai Campionati a Squadre Silver FGI
A questi importanti risultati si aggiungono anche un quarto posto, due quinti, un sesto e un settimo posto, ottenuti in competizioni molto partecipate e di alto livello.
Gela. Grande successo per l’ASD Acrobatic Group di Gela ai Campionati a Squadre Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Un fine settimana ricco di emozioni, risultati prestigiosi e tanta soddisfazione per la società gelese di ginnastica artistica, che ha portato in pedana ben 40 ginnaste impegnate nelle diverse categorie di gara. Le giovani atlete, guidate dai tecnici Marco, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, hanno dimostrato grande determinazione e preparazione, conquistando complessivamente cinque primi posti. A questi importanti risultati si aggiungono anche un quarto posto, due quinti, un sesto e un settimo posto, ottenuti in competizioni molto partecipate e di alto livello.Sono state due giornate intense, caratterizzate da sano sport, spirito di squadra e grande impegno da parte di tutte le ginnaste scese in pedana. Risultati che confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra, dove con costanza, sacrificio e passione si costruiscono le vere vittorie. È proprio tra allenamenti e preparazione che ciò che inizialmente sembra impossibile diventa possibile.Fondamentale il lavoro di squadra dei tecnici, uniti da un’unica grande passione: la ginnastica artistica. Grazie alla loro guida e all’impegno delle atlete, la società continua a crescere e a conquistare sempre maggiore prestigio nel panorama regionale.
I podi :
Camp. LC base
1ª classificata:
Maria Voddo
Ludovica Vella
Eliana Scerra
Maria Paola Granvillano
Camp. LA avanzato
1º classificata :
Maria Vittoria Spataro
Beatrice Izzia
Emily consiglio
Giorgia cavallo
Carol Giannone
Camp. LA3 avanzato
1ª classificata :
Chanel gallo
Matilde nobile
Chanel Giannone
Gloria Giarratana
4ª classificata :
Giulia Famà
Alice Palumbo
Carlotta Lautorisi
Malika di Mattia
6ª classificata :
Illary Randazzo
Giulia Casciana
Ludovica maganuco
Camp. LB3 base
1ª classificata :
Amira Zarba
Alice Pollicino
Carlotta Rinzivillo
Gaia Cocchiara
Beatrice cartina
Camp. LB3 avanzato
1ª classificata :
Maria Vittoria Sciascia
Martina caci
Gabriella Nalbone
Giorgia giardino
Chiara Cuvato
5ª e 6ª classificata
Ginevra caci
Matilde Capobianco
Amalia italiano
Serena Casciana
Claudia Mezzasalma
Carlotta emmanuello
Alisya Fiderio
La stagione sportiva, però, è ancora lunga. Il calendario delle competizioni proseguirà fino al mese di maggio, con nuove gare all’orizzonte per queste giovani atlete gelesi, pronte a tornare in pedana per difendere i colori della loro società e inseguire nuovi traguardi.