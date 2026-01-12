Cinque Open Day all’Istituto Ettore Majorana: una scuola che forma a 360 gradi i cittadini del domani

Sotto la guida della dirigente Carmelinda Bentivegna, l’istituto è costantemente impegnato a garantire una formazione a 360 gradi, attraverso eventi, incontri e il coinvolgimento di relatori e istituzioni.

Gela. Saranno ben cinque le giornate di Open Day organizzate dall’Istituto Ettore Majorana di Gela, un’occasione importante per studenti e famiglie per conoscere l’ampia offerta formativa della scuola e vivere da vicino la realtà di un istituto attento all’innovazione e alla crescita dei giovani. L’Istituto Ettore Majorana non è solo formazione scolastica, ma un luogo in cui la persona è posta al centro del percorso educativo. Una visione fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica Carmelinda Bentivegna, sempre al lavoro per garantire agli studenti una formazione a 360 gradi, capace di unire preparazione didattica, crescita personale e senso civico.

Durante l’anno scolastico, la scuola promuove numerosi eventi, incontri e attività formative che affrontano tematiche di grande valore educativo e sociale, grazie anche al contributo di relatori di rilievo, istituzioni e professionisti. Iniziative che arricchiscono il percorso degli studenti e li accompagnano nello sviluppo di competenze, consapevolezza e responsabilità.

Le giornate di Open Day rappresentano un momento privilegiato per visitare l’istituto, conoscere i docenti, approfondire i diversi indirizzi di studio e scoprire una comunità scolastica dinamica, inclusiva e attenta alle esigenze dei ragazzi.

L’Istituto Ettore Majorana di Gela si conferma così una scuola proiettata al futuro, capace di offrire agli studenti non solo conoscenze, ma strumenti fondamentali per diventare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio domani.