Cinquant’anni dopo il diploma, la V^ B Chimici dell’Istituto Morselli si ritrova tra ricordi ed emozioni

Un incontro speciale che ha riportato indietro nel tempo i protagonisti della classe del 1976, tra racconti di gioventù, aneddoti scolastici.

Gela. Cinquant’anni dopo il conseguimento del diploma, gli ex studenti della V B Chimici dell’Istituto “Emanuele Morselli” hanno voluto celebrare insieme questo importante traguardo, ritrovandosi in un locale cittadino per una serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della commozione.

Un incontro speciale che ha riportato indietro nel tempo i protagonisti della classe del 1976, tra racconti di gioventù, aneddoti scolastici e il piacere di ritrovarsi dopo mezzo secolo. Particolarmente intensa l’emozione della professoressa Gilda Caponetti, che ha condiviso con i suoi ex alunni questo momento carico di significato, così come quella degli stessi ex studenti, visibilmente commossi.

Al ritrovo hanno partecipato Gaetano Antonuccio, Rocco Ascia, Giuseppe Cipriano, Angelo Rocco Costante, Rocco Cuvato, Emanuele Di Fede, Maria Grazia Di Nisi, Giuseppe Galofaro, Benedetto Dino Giliberto, Enzo Migliore, Vincenzo Saluci e Saverio Scerra.

Il pensiero di tutti è andato anche ai due compagni di classe che non ci sono più, ricordati con affetto e con la consapevolezza che il legame nato tra i banchi di scuola continua a vivere anche attraverso la memoria di chi ha condiviso quel percorso.

Un anniversario che non ha rappresentato soltanto una festa, ma il segno di un’amicizia rimasta intatta nonostante il passare degli anni.