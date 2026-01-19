Cinghiale in città, attivate tutte le autorità competenti: "Non bisogna avvicinarsi"

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha adottato una ordinanza contingibile e urgente con la quale sono state disposte misure temporanee di prevenzione

Gela. Il Comune informa la cittadinanza che, a seguito delle segnalazioni pervenute nella giornata odierna circa la presenza di un cinghiale selvatico in area urbana, l’amministrazione ha immediatamente attivato le procedure previste per la tutela della pubblica incolumità e dell’animale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha adottato una ordinanza contingibile e urgente con la quale sono state disposte misure temporanee di prevenzione, tra cui:

• il divieto di avvicinarsi, disturbare o tentare di catturare l’animale;

• il divieto di foraggiamento e di abbandono di rifiuti organici;

• l’attivazione della Polizia Municipale e della Protezione Civile per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree interessate.



Contestualmente, il Comune ha informato e coinvolto le autorità competenti in materia di fauna selvatica, tra cui la Regione Siciliana, il corpo forestale e il servizio veterinario dell’Asp, al fine di valutare gli interventi più idonei, nel rispetto della normativa vigente, privilegiando soluzioni che tutelino sia la sicurezza dei cittadini sia il benessere dell’animale. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione, evitando comportamenti imprudenti e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite. La situazione è costantemente monitorata e saranno forniti ulteriori aggiornamenti qualora necessari.