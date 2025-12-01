Cinema e poesia, ritorna "Versi di Luce": ufficiale il programma
Film da tutto il mondo, emozioni vere, incontri che lasciano il segno e una giuria internazionale selezionata dalla Iffs-International federation of film societies
Gela. Ritorna "Versi di Luce–Festival Internazionale di CinemaPoesia, “L’inno del poeta resta”. Cinema o poesia? A "Versi di Luce" non devi scegliere. Qui le immagini diventano parole e le parole diventano visioni. Film da tutto il mondo, emozioni vere, incontri che lasciano il segno e una giuria internazionale selezionata dalla Iffs-International federation of film societies, Si porta lo sguardo del cinema mondiale nel cuore della Sicilia.
9–13 dicembre 2025
A Modica: Società Operaia · Fondazione Grimaldi · Cinema Aurora · Cineteca
A Gela: Civico 111 · Multisala Hollywood
Ingresso gratuito - prenotazione consigliata
"Se ami il cinema che non fa rumore ma resta dentro, questo è il tuo festival", fanno sapere gli organizzatori.
Il programma completo al seguente link:
https://publuu.com/flip-book/1018826/2251933...
www.versidiluce.com - 3342844435 - [email protected]