Cina, vlogger italiano alla scoperta della vita notturna a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - "Salve a tutti, mi chiamo Alessandro. Oggi sono a Shanghai, nel distretto di Minhang, nella Lao Wai Jie, la 'strada degli stranierì". Sotto il cielo notturno, il v...

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - "Salve a tutti, mi chiamo Alessandro. Oggi sono a Shanghai, nel distretto di Minhang, nella Lao Wai Jie, la 'strada degli stranierì". Sotto il cielo notturno, il vlogger italiano Alessandro Martini ha dato il via al suo tour serale a Shanghai. Rispondendo a una domanda spesso posta dai netizen stranieri - "La Cina è sicura di notte?" - Martini ha dato una risposta diretta basandosi sulla propria esperienza personale.

Davanti all'insegna al neon lampeggiante con la scritta "BBQ Festival", Martini ha esclamato: "La Cina di notte è molto pericolosa! Il pericolo più grande è... ingrassare! Qui c'è tantissimo cibo delizioso!"

In quel momento, Lao Wai Jie viveva il momento più vivace della giornata. Su un palco all'aperto, una band si stava esibendo dal vivo; la folla si muoveva tra le varie bancarelle e diversi espatriati si erano riuniti per giocare al calcio balilla. Facendosi strada tra la gente, Martini ha acquistato un piatto di teppanyaki. Mangiando mentre passeggiava, ha osservato con stupore: "Uscire e vedere così tante persone godersi il tempo libero è semplicemente bellissimo".

Di fronte a una così vasta scelta di cucine internazionali, Martini ha osservato: "La cosa molto interessante è che in questa zona di Shanghai, solo in questa strada, possiamo trovare vari ristoranti di diverse nazionalità. In pratica, sembra che in una sola strada si possa mangiare cibo proveniente da tutto il mondo".

Nell'area con tavoli all'aperto di un ristorante spagnolo, Martini ha puntato la telecamera sui commensali intorno a lui, sottolineando un dettaglio quotidiano che lo ha colpito profondamente. "Guardate, ci sono molte persone intorno a noi, ma non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi", ha affermato, abbassando la voce. "Come potete vedere, i cellulari di tutti sono appoggiati direttamente sui tavoli".

Martini ha fatto un paragone diretto: "Noi stessi, per esempio, quando vediamo dei turisti al ristorante che mettono il telefono sul tavolo in questo modo, siamo proprio i primi ad avvicinarci per avvertirli: 'Mettete via il telefono, perchè è piuttosto pericolosò. Ma in Cina non c'è assolutamente alcun problema".

A tarda notte, il trambusto dell'isolato si è gradualmente attenuato. Passeggiando lungo le strade illuminate da luci soffuse, Martini ha concluso il suo tour serale. "Ho mangiato tanto cibo delizioso", ha affermato, "Ho visto che qui le persone sono molto tranquille di notte, senza alcun tipo di preoccupazione".

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-