Cina, utili delle imprese statali in aumento dell’1,9% nei primi 4 mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le imprese statali (SOE) e quelle controllate dallo Stato della Cina hanno registrato utili complessivi per oltre 1.370 miliardi di yuan (circa 202 miliardi di doll...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le imprese statali (SOE) e quelle controllate dallo Stato della Cina hanno registrato utili complessivi per oltre 1.370 miliardi di yuan (circa 202 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2026, pari a una crescita dell'1,9% su base annua: è quanto emerso venerdì dagli ultimi dati governativi.

Durante il periodo, i ricavi operativi totali delle SOE cinesi si sono attestati a circa 26.270 miliardi di yuan, in calo dello 0,5%, secondo i dati pubblicati dal ministero delle Finanze.

Il rapporto debito/attività delle SOE era pari al 65,5% alla fine di aprile, hanno rivelato i dati.

Il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno, pubblicato a marzo, afferma che il Paese formulerà e attuerà piani per approfondire ulteriormente la riforma delle SOE e del capitale statale, al fine di perfezionare la configurazione del settore statale e adeguarne la struttura.

Durante un'ispezione condotta il mese scorso a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il vice primo ministro cinese Zhang Guoqing ha sottolineato la necessità di approfondire con decisione la riforma delle SOE, per garantire che queste rafforzino, ottimizzino ed espandano le proprie attività.

Ha esortato le SOE a rafforzare il proprio ruolo di principali innovatori e a concentrarsi sulla risoluzione di sfide scientifiche e tecnologiche in linea con le esigenze strategiche nazionali, per sostenere meglio lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione nel Paese.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).