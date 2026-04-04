Cina, un piano per stimolare ulteriormente i consumi nel settore dei servizi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha reso pubblico un piano di lavoro per potenziare ulteriormente le infrastrutture per il consumo di servizi e sostenere i settori dei servizi domestic...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha reso pubblico un piano di lavoro per potenziare ulteriormente le infrastrutture per il consumo di servizi e sostenere i settori dei servizi domestici, dell'assistenza agli anziani e all'infanzia.

Il documento, pubblicato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti, delinea 64 misure per stimolare i consumi nei servizi, compresi settori tradizionali come ristorazione, settore alberghiero e turismo, nonchè di assistenza agli anziani e all'infanzia.

Sono inclusi anche settori emergenti di crescita, come i servizi domestici, i servizi legati agli spettacoli e i consumi in entrata.

Secondo il ministero, queste misure creeranno nuovi scenari di consumo nell'ambito degli sforzi per stimolare il consumo di servizi e soddisfare il crescente bisogno delle persone di una migliore qualità di vita.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).