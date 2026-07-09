Cina, stretta sulla caccia illegale agli uccelli e i reati contro fauna selvatica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La polizia cinese ha avviato una campagna nazionale per contrastare i reati che mettono in pericolo gli uccelli e altri animali selvatici, con un'iniziativa volta a...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La polizia cinese ha avviato una campagna nazionale per contrastare i reati che mettono in pericolo gli uccelli e altri animali selvatici, con un'iniziativa volta a rafforzare la conservazione ecologica.

In programma da giugno a dicembre, l'operazione prende di mira la caccia illegale, in particolare quella che coinvolge armi da fuoco e droni, così come il consumo illegale di fauna selvatica attraverso piattaforme online, ha reso noto oggi il ministero della Pubblica Sicurezza.

Le autorità condurranno interventi lungo l'intera filiera, dal bracconaggio all'acquisto e alla distribuzione di fauna selvatica, al fine di smantellare le organizzazioni criminali.

Il ministero ha promesso di recidere le filiere industriali del mercato grigio e nero, costruire una solida barriera di sicurezza ecologica e promuovere una coesistenza armoniosa tra uomo e natura.

La polizia rafforzerà inoltre la cooperazione nell'applicazione della legge con altri Paesi per contrastare i reati transnazionali contro la fauna selvatica.

La Cina ospita 1.505 specie di uccelli, pari a circa un sesto del totale mondiale, di cui oltre 800 sono migratorie. Il Paese funge anche da corridoio cruciale per la migrazione globale degli uccelli, con quattro delle nove principali rotte migratorie che attraversano il suo territorio.

Nell'ambito di un più ampio impegno volto a proteggere l'ecologia e l'ambiente, una serie di misure a tutela degli uccelli ha prodotto risultati significativi negli ultimi anni.

Le popolazioni di molte specie di uccelli in via di estinzione si sono stabilizzate e sono aumentate, mentre sia la diversità sia il numero degli stormi sono cresciuti in modo marcato in tutto il Paese, ha sottolineato l'Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie.

Wang Weisheng, un funzionario dell'amministrazione, ha dichiarato che il 98,4% delle specie di uccelli della Cina è ora sotto tutela legale, con il numero di specie protette a livello nazionale salito a 394.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).