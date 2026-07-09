Cina, prosegue la crescita dei veicoli a nuova energia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha registrato una crescita costante nella prima metà del 2026, con produzione e vendite che hanno entrambe super...

A cura di Redazione 09 luglio 2026 22:23

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha registrato una crescita costante nella prima metà del 2026, con produzione e vendite che hanno entrambe superato i 7 milioni di unità nel periodo, come mostrano oggi gli ultimi dati del settore. La produzione di NEV da gennaio a giugno ha raggiunto 7,438 milioni di unità, mentre le vendite si sono attestate a 7,446 milioni di unità, secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers. I veicoli puramente elettrici hanno rappresentato il 67% del totale delle vendite di NEV nel periodo. - Foto Xinhua - (ITALPRESS).