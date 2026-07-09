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Cina, prosegue la crescita dei veicoli a nuova energia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha registrato una crescita costante nella prima metà del 2026, con produzione e vendite che hanno entrambe super...

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2026 22:23
Cina, prosegue la crescita dei veicoli a nuova energia -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha registrato una crescita costante nella prima metà del 2026, con produzione e vendite che hanno entrambe superato i 7 milioni di unità nel periodo, come mostrano oggi gli ultimi dati del settore.

La produzione di NEV da gennaio a giugno ha raggiunto 7,438 milioni di unità, mentre le vendite si sono attestate a 7,446 milioni di unità, secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers.

I veicoli puramente elettrici hanno rappresentato il 67% del totale delle vendite di NEV nel periodo.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 09 luglio 2026

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