Cina, prima prova in mare per la nave d’assalto anfibia Type 076

14 novembre 2025 16:50
SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La prima nave d'assalto anfibia Type 076 della Cina, la PLANS Sichuan, salpa dal porto della Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. a Shanghai, nella Cina orientale, il 14 novembre 2025. La nave è salpata da Shanghai nella mattina di venerdì per condurre la sua prima missione di test di navigazione. La prova in mare si concentrerà sul testare e verificare l'affidabilità e la stabilità dei sistemi di alimentazione, elettrici e di altro tipo della nave.

