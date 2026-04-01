Cina, portavoce Esteri “Iniziativa per il Medio Oriente è aperta a tutti”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'iniziativa Cina-Pakistan per la regione del Golfo e del Medio Oriente è un'iniziativa aperta a tutti, e tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali sono invi...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'iniziativa Cina-Pakistan per la regione del Golfo e del Medio Oriente è un'iniziativa aperta a tutti, e tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali sono invitati a rispondere e a parteciparvi. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri, Mao Ning.

Cina e Pakistan hanno avanzato un'iniziativa in cinque punti per ristabilire pace e stabilità nella regione del Golfo e del Medio Oriente, nel corso dei colloqui tenuti ieri a Pechino tra il ministro cinese degli Esteri, Wang Yi, e il vice primo ministro e ministro pakistano degli Esteri, Mohammad Ishaq Dar.

I cinque punti sono: cessazione immediata delle ostilità, avvio di colloqui di pace il prima possibile, garanzia della sicurezza degli obiettivi non militari e delle rotte marittime e salvaguardia della centralità della Carta delle Nazioni Unite.

A un mese dall'inizio della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, i suoi effetti continuano ad espandersi, infliggendo colpi sempre più duri alla pace e alla stabilità regionali e globali, ha dichiarato Mao durante un briefing con la stampa.

Questi effetti hanno provocato gravi perturbazioni alla stabilità delle forniture energetiche globali, al regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento e allo sviluppo dell'economia mondiale, ha spiegato la funzionaria, aggiungendo che tutto ciò non è nell'interesse nè dei Paesi della regione nè del resto del mondo.

In qualità di importanti Paesi del Sud globale, Cina e Pakistan hanno espresso una posizione razionale e giusta con l'auspicio di favorire un consenso più ampio e intensificare gli sforzi all'interno della comunità internazionale, così da contribuire ad allentare le tensioni attuali e a ripristinare al più presto pace e stabilità nella regione del Golfo e del Medio Oriente, ha spiegato Mao.

"La Cina continuerà a mantenere una stretta comunicazione con il Pakistan e con tutte le parti interessate per svolgere un ruolo costruttivo nella promozione di un cessate il fuoco e della fine delle ostilità", ha aggiunto la portavoce.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-