Cina, per la prima volta il raccolto di cereali estivi supera 150 mln tonnellate
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel 2026 la Cina ha registrato un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonn...
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel 2026 la Cina ha registrato un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.
La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest'anno i 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un'indagine dell'Ufficio nazionale di statistica.
La superficie coltivata a cereali estivi in Cina è rimasta sostanzialmente stabile, attestandosi a 26,53 milioni di ettari, in lieve calo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. Di questi, oltre 23 milioni di ettari sono stati coltivati a grano, con una diminuzione dello 0,3% su base annua.
La resa per ettaro ha raggiunto i 5.681,6 chili, con un aumento dello 0,8% rispetto allo scorso anno, secondo l'ufficio.
- foto Xinhua -
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 11 luglio 2026