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Cina, per la prima volta il raccolto di cereali estivi supera 150 mln tonnellate

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel 2026 la Cina ha registrato un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonn...

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 20:23
Cina, per la prima volta il raccolto di cereali estivi supera 150 mln tonnellate -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel 2026 la Cina ha registrato un altro abbondante raccolto di cereali estivi, con una produzione complessiva che ha superato per la prima volta 150 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

La produzione di cereali estivi del Paese ha raggiunto quest'anno i 150,75 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7%, pari a un milione di tonnellate, su base annua, secondo un'indagine dell'Ufficio nazionale di statistica.

La superficie coltivata a cereali estivi in Cina è rimasta sostanzialmente stabile, attestandosi a 26,53 milioni di ettari, in lieve calo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. Di questi, oltre 23 milioni di ettari sono stati coltivati a grano, con una diminuzione dello 0,3% su base annua.

La resa per ettaro ha raggiunto i 5.681,6 chili, con un aumento dello 0,8% rispetto allo scorso anno, secondo l'ufficio.

- foto Xinhua -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 11 luglio 2026

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